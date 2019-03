Twee bewoners naar ziekenhuis door hevige brand Wouter Spillebeen

07 maart 2019

23u06 0 Assenede In de Burgstraat in Assenede zijn twee bewoners van een huurwoning afgevoerd naar het ziekenhuis nadat het huis door een hevige brand verwoest werd. Ze liepen volgens de brandweer lichte rookintoxicatie op. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk.

Toen de brandweer rond 21 uur een de oproep kreeg, sloeg de brand al op drie plaatsen uit het huis, zowel via het raam aan de zijkant als door de twee ramen aan de voorkant. “De brand was heel intens, we konden geen ploeg naar binnen sturen”, klinkt het bij het brandweerkorps van Assenede. “We hebben het vuur dan maar aangevallen van buiten het huis.”

Omdat de warmte in het huis niet kon ontsnappen, maakten de brandweermannen een gat in het dak van het huis. “Zo kan de rook en de hitte ergens naartoe”, klinkt het.

De Poolse bewoners, een man en een vrouw die als seizoensarbeiders in dienst zouden zijn bij een bouwbedrijf, zouden volgens de eerste meldingen snel het huis hebben kunnen verlaten. “Dan kregen we wel nog de melding dat een van hen terug naar binnen was gegaan”, aldus de brandweer. “Ze zijn alle twee overgebracht naar het ziekenhuis met lichte rookintoxicatie. Eigenlijk is dat meer een voorzorg, maar we kunnen maar beter zeker zijn.”

Het huis brandde aan de binnenkant volledig uit. Omdat het een vrijstaande woning was, was er geen kans dat het vuur zou overslaan.