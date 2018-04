Truck uitgebrand bij bedrijf gespecialiseerd in haarden 17 april 2018

02u49 0

Donkere rookpluimen, gisteravond boven Maldegem. Er was rond acht uur namelijk brand uitgebroken in het industriepark. Een truck was aan het uitbranden in een loods van De la Meilleure, een bedrijf dat ironisch genoeg gespecialiseerd is in haarden. Hun slogan: "Vuur is onze specialiteit." Die andere specialisten, de brandweermannen, kregen het vuur snel onder controle. De truck brandde volledig uit en de vlammen sloegen een gat in het dak van de loods, maar niemand raakte gewond. Alle andere bedrijven bleven gespaard. Het industriepark werd afgesloten voor het verkeer. (OSG)