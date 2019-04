Trager rijden in Braakmanstraat Boekhoute: schaapjes grazen op de dijken Joeri Seymortier

10u43 0 Assenede Er lopen opnieuw schapen en lammetjes in de Braakmanstraat in Boekhoute bij Assenede om de dijken te begrazen. Bestuurders moeten hun snelheid aanpassen.

Door de schapen en lammetjes de dijken te laten begrazen, wordt gewerkt aan het ecologisch beheer van bloemrijke dijken. “Jammer genoeg kregen de schapen in het verleden af te rekenen met laagvliegers en loslopende honden, waardoor het project zijn doel voorbij leek te schieten”, zegt schepen van Milieu Hilde Baetslé (SamenPlus). “Daarom vragen we aan iedereen die in de Braakmanstraat passeert om respect te tonen voor de schapen en lammetjes. Ze zorgen op hun manier voor meer ecologisch evenwicht. We hopen dat iedereen zich aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur houdt, en honden aan de leiband houdt. Er wordt ook gevraagd de dieren niet te voederen.”