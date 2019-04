Toeristisch seizoen wordt zondag feestelijk geopend: wandelingen, koetstochten en garnalen proeven Joeri Seymortier

11 april 2019

08u30 3 Assenede Boekhoute opent op zondag 14 april het toeristisch seizoen en maakt daar meteen een feestdag van.

Je kan zondagnamiddag in en rond het bezoekerscentrum op het dorp van Boekhoute terecht. Vanaf 13 uur is er gratis grime, een speurtocht in het bezoekerscentrum, en kan je een smokkelspel spelen onder leiding van moni’s. Er is om 13.30 uur een gidsbeurt over Vluchtroute 14 en om 14 uur een gidsbeurt rond ‘De madammen van Boekhoute’. Vanaf 14 uur zijn er ook gratis koetsritten voor kinderen. Om 14.30 uur kan je voor het eerst het dorpsverhaal horen over de mosselkar De Laender die in de jaren vijftig door de straten van Boekhoute reed.

Je kan zondag ook garnalen proeven, en ook fietsen en scooters huren om de streek rond Boekhoute te ontdekken. Info: www.assenede.be.