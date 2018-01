Toegangspad gemeentehuis drassig 02u39 0

Het toegangspadje van de Kasteelstraat naar het gemeentehuis van Assenede ligt er deze winter zeer drassig bij. "Een vieze, modderige bedoening vol plassen", zegt Stijn Van Hamme van het Vlaams Belang. "Wie naar het gemeentehuis gaat, kan dat bijna niet meer doen zonder laarzen."





"We gaan met onze eigen diensten kijken hoe we de doorlaatbaarheid van het pad kunnen verbeteren", zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). "We gaan proefboringen uitvoeren. Je kan het vergelijken met het doorprikken van een voetbalveld wanneer de drainage niet goed meer werkt." (JSA)