Tiende editie Berechtingstocht Oosteeklo gaat niet door Joeri Seymortier

11 april 2019

12u39 2 Assenede De Pittige Terters uit Oosteeklo bij Assenede hebben besloten om de tiende Berechtingstocht niet te laten doorgaan.

De Berechtingstocht van dit jaar zou normaal een nachteditie worden en op 5 juli plaats vinden. Maar dat zal nu niet het geval zijn. “De Berechtingstocht is een wandeltocht over een afstand van 60 kilometer, allemaal binnen de grenzen van groot-Assenede”, zegt Remi Van de Veire. “De bijzondere wandeling werd de voorbije jaren door velen gesmaakt. Maar het bestuur wil de kwaliteit van een goede organisatie bewaren, en door interne redenen kunnen we dat momenteel niet doen. Dit jaar dus geen Berechtingstocht in Oosteeklo. We zien wel wat het volgend jaar wordt”, zegt Van de Veire nog.