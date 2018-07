Tapijt van Assenede: al 30.000 uur geborduurd RESULTAAT VOOR HET EERST TE ZIEN OP TENTOONSTELLING IN NEDERLAND JOERI SEYMORTIER

14 juli 2018

02u36 0 Assenede Het Tapijt van Assenede wordt vandaag voor het eerst aan het publiek getoond, op een tentoonstelling in het Nederlandse Axel. Ondertussen werd door de vrijwilligers al meer dan 30.000 uren geborduurd en zit het project ruim over de helft. Pas eind volgend jaar zal alles helemaal klaar zijn.

Het Tapijt van Assenede moet honderd meter lang worden en het 750 jaar oude liefdesverhaal van Floris en de Blancefloer uitbeelden. Ondertussen werden al 30.000 uren geborduurd, en dat door tientallen Meetjeslandse, Vlaamse en Zeeuwse vrijwilligsters. Er zijn vandaag al vijftig doeken geborduurd en helemaal klaar. Er zijn ook al borduurwerken bezig aan de twintig overige doeken. De eindmeet komt dus stilaan in zicht.





Tentoonstelling in Axel

"Dit alles laten we nu tussendoor al voor een eerste keer zien aan de belangstellenden", zegt Annie De Smet van vzw Hallekin. "Je kan nu een 70 meter lang borduur- en tekenwerk zien. Het gaat om vijftig meter borduurwerk en twintig meter tekeningen. Dat laten we zien met toelichting en de foto's van de borduursters bij elk paneel. Aan het borduurproject werken ook dertien Zeeuwse vrijwilligers mee, en daarom loopt deze eerste tentoonstelling net over de grens in het Zeeuwse Axel. Zeker de moeite om het resultaat van die vele uren werk eens te komen bezichtigen."





Maar waar draait dit indrukwekkende project eigenlijk om? Diederik van Assenede was een klerk uit de dertiende eeuw die de Franse bestseller 'Floire et Blanchfleur' vertaalde naar het legendarische 'Floris en de Blancefloer'. Hij heeft een standbeeld aan de kerk van Assenede en de plaatselijke toneelvereniging is nog altijd naar zijn bekendste werk genoemd.





Tapijt pas volgend jaar klaar

Assenede wil de 750ste verjaardag van zijn vertaling herdenken met heel wat culturele activiteiten, waaronder het wandtapijt dat er echt uitspringt. Het verhaal wordt door enkele tientallen kunstenaars getekend in tachtig aaneensluitende taferelen. Deze tekeningen worden dan overgezet op een linnen drager. Wellicht pas volgend najaar zal alles echt klaar zijn. De tussententoonstelling die nu opent, is een eerste tipje van de sluier. Waar in Assenede het gigantische wandtapijt een definitieve plek zal krijgen, wordt nog altijd uitgezocht. "Er zijn heel wat ideeën, maar er is nog niets definitief", klinkt het.





De tentoonstelling 'Liefde overwint alles. Het Tapijt van Assenede: the making of' loopt in het regionaal museum Het Warenhuis in Axel, net over de Nederlandse grens. Je kan de tentoonstelling zes maanden lang bezoeken: van 14 juli tot 26 januari 2019. Open van woensdag tot zaterdag, telkens van 11 tot 17 uur. Info: www.hetwarenhuis.nl.