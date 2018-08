Straten dicht voor aanleg brug over N49 09 augustus 2018

Een deel van de Stroomstraat en de Kraaigemstraat in Oosteeklo wordt afgesloten voor het verkeer. Dat is nodig voor de aanleg van de nieuwe brug over de N49.





Er is begonnen met een nieuwe fase van de werken aan de brug over de N49 ter hoogte van de Stroomstraat in Oosteeklo. "De aannemer begint er met de aanpassingen van de weg voor de aansluitingen van de brug", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "De aannemer werkt in de Stroomstraat en in de Kraaigemstraat. Daardoor zijn er twee omleidingen."





Het verkeer richting Oosteeklo rijdt om via oostelijke parallelweg langs de N49. Het verkeer richting Bassevelde rijdt om via de Nieuwburgstraat of via de Vaartstraat. De werken duren normaal gezien tot eind oktober. (JSA)