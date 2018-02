Stoet zet punt achter carnavalsseizoen 19 februari 2018

02u29 0

Met de carnavalsstoet in Assenede is gisteren een einde gekomen aan het carnavalsseizoen. De stoet - de 81ste uitgave al - trok door veertien straten en bood een erg kleurrijk spektakel. Met vierendertig deelnemende groepen en een ruime reclamestoet kon de organiserende Werkgroep Carnaval Assenede niet anders dan tevreden zijn. Ook de opkomst van het publiek, geholpen door een milde winterzon, toont dat het carnaval in Assenede nog niks van zijn spankracht verloren heeft. Langsheen het parcours probeerden handelaars met pop-upinitiatieven een graantje mee te pikken, van de kant van het gemeentebestuur konden zij ook op ondersteuning rekenen. Nadat iedereen z'n kater heeft bedwongen, kunnen de voorbereidingen voor het carnaval van 2019 beginnen. (GRG)