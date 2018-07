Stany Buysse wordt onafhankelijk raadslid 31 juli 2018

02u32 0

CD&V Assenede zet gemeenteraadslid Stany Buysse uit de partijwerking. Hij blijft wel in de gemeenteraad en wordt onafhankelijk raadslid. De naam van Stany Buysse wordt genoemd in een fraudedossier en daar loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek rond. Buysse wil en kan in deze fase van het onderzoek niet reageren, maar concrete bewijzen voor zijn schuld zijn er vandaag niet. Toch wacht CD&V Assenede niet om maatregelen te nemen. "Toen ik het nieuws vernam, heb ik geoordeeld dat deze situatie niet past binnen de deontologie die van een gemeenteraadslid verwacht wordt, ook al betreft het een privékwestie", zegt fractieleider Trees Van Eykeren. "Ik heb Stany Buysse gevraagd om ontslag te nemen als gemeenteraadslid, maar daar wou hij niet op ingaan. Er bestaan geen wettelijke maatregelen om in dergelijke zaken een raadslid tot ontslag te dwingen. Daarom werd beslist om Stany Buysse uit de fractie en de bestuurswerking te weren, omdat CD&V zich volledig van deze strafklacht wil distantiëren. Dit was louter een politieke handeling die geen oordeel velt over de zaak. Dat is de taak van justitie die hierin haar werk zal doen."





CD&V trekt in oktober samen met N-VA en onafhankelijken naar de kiezer als Anders. Eerder werd al beslist dat Buysse geen kandidaat zal zijn. (JSA)





Meer over Stany Buysse

politiek