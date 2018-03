Sportlaureaten in de bloemen gezet 14 maart 2018

Ultra- en marathonloper Davy Braekman volgt zichzelf in Assenede op als 'sportman van het jaar'. Hij haalde het van profbokser Kevin Vanderheyden en atleet Patrick Baeke. Davy Braekman liep in 2017 maar liefst 28 marathons en ultra's. Hij is ook de enige Belg die er ooit in slaagde zowel de Marathon Des Sables in Marokko als de Marathon Des Sables in Peru in hetzelfde jaar tot een goed einde te brengen. De dames van volley Ass'nee zijn 'Team van het jaar'. De '4X800 meter estafetteploeg' van AS Rieme is het beloftevolle jongerenteam van 2017. Judoka Keano Humble is de meest beloftevolle jongere.





(JSA)