Sportieve ambtenaren ontdekken sluikstort 21 juni 2018

Enkele sportieve ambtenaren van de gemeente Assenede hebben in de Houtlandstraat een sluikstort ontdekt, en dat meteen ook opgeruimd. Heel wat ambtenaren van Assenede gaan één keer per maand over de middag samen sporten. Deze week stond een stevige wandeling op het programma, en daar werd het sluikstort ontdekt. "We stootten in de Houtlandstraat op een echt sluikstort", zegt sportfunctionaris Annelore Van de Kerckhove. "We vonden tien zakken vuilnis in de gracht naast de weg. Blijkbaar dumpt er iemand consequent zijn afval. We hebben zelf een deel opgeruimd en hebben dan de collega's van de milieudienst ingeschakeld voor de rest. Er loopt een onderzoek." (JSA)