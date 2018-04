Speelplein Kasteelstraat helemaal opgesmukt 18 april 2018

Het speelplein in de Kasteelstraat is opgesmukt door de mannen van de technische dienst van de gemeente.





Broodnodig, want vandaag wordt daar de Buitenspeeldag gehouden. "Het speelplein was dringend aan een opknapbeurt toe", zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). "Het bijhorende paviljoentje kreeg ondertussen een nieuwe lik verf en wordt opgeknapt. Ondertussen wordt ook het basketbalveld heraangelegd, komt er nieuwe belijning en krijgen de speeltuigen een opfrisbeurt. Alles om van de elfde Buitenspeeldag een succes te maken."





De Buitenspeeldag is volledig gratis en vindt vandaag plaats op het speelplein van de Kasteelstraat, van 14 tot 17 uur.





(JSA)