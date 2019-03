Sophie Lohier verhuurt sekspoppen aan ouderen en mensen met een beperking: “Zo kunnen ze op hun eigen manier en tempo seksualiteit beleven” Wouter Spillebeen

19 maart 2019

17u33 0 Assenede Iedereen heeft nood aan seksualiteit, zegt Sophie Lohier (40) uit het Oost-Vlaamse Boekhoute die sekspoppen verhuurt en verkoopt aan senioren en aan mensen met een beperking. Nadat ze acht jaar geleden een sociaalnetwerksite oprichtte voor haar broer die een beperking heeft, merkte ze dat er ook nood is aan seksualiteit en intimiteit. “Ik weet alleen nog niet of België hier klaar voor is.”

Samen met een zakenpartner startte Sophie het bedrijf Miss Dolly op. “Klanten kunnen via onze website contact opnemen om een van onze vijf poppen te huren of om er een te kopen”, legt ze uit. Die poppen, dat zijn realistische ‘Realdolls’ met een metalen skelet en een silicone huid in alle kleuren, maten en gewichten. “Ik bekijk dan of de gevraagde pop op dat moment beschikbaar is en regel alles. Mijn zakenpartner vervoert de pop van en naar de klanten en hij geeft hen een woordje uitleg. Als het nodig is, kan hij de pop ook al in een bepaalde positie zetten. Hij begeleidt hen zo goed mogelijk en staat ook in voor de reiniging van de gehuurde poppen.”

In België is al een poppenbordeel, maar Sophie mikt op een andere markt. “We richten ons vooral op de sociale sector, op mensen met een beperking en senioren. Zij kunnen zich soms moeilijk verplaatsen. Ik wil zeker niet het signaal geven dat zij enkel met een pop seksuele belevingen zouden kunnen hebben. Zij zijn ook mensen van vlees en bloed en een relatie met een mens is natuurlijk beter, maar voor een specifieke doelgroep is een alternatief nodig. Sommigen worstelen zo al met hun gevoelens en hebben het niet makkelijk om dan een relatie aan te gaan. Sommigen vinden hun weg naar prostituees, maar anderen voelen zich daar niet goed bij, schamen zich, hebben te weinig ervaring, of voelen het aan als een te hoge drempel. Met een pop kunnen ze op hun eigen tempo en op hun eigen manier hun seksualiteit beleven.”

Lacherig op sociale media

Sophie kwam niet zomaar op het idee voor Miss Dolly. Acht jaar geleden richtte ze de sociaalnetwerksite Dottie op toen ze merkte dat haar broer, die een beperking heeft, nood had aan vriendschappen. “Zo rolde ik in de sector”, weet ze. “Ik zag dat de gebruikers ook nood hebben aan seksualiteit en relaties. Het is nog steeds een groot taboe en ik verwacht nog veel kritiek, maar ik hoop dat iedereen probeert in te zien dat hier wel een nood aan is en dat dit een goed alternatief kan zijn voor bepaalde doelgroepen. Mijn zevenjarig zoontje bijvoorbeeld is nog te jong om te beseffen wat er met de poppen gebeurt, maar ik hoop dat hij het later vanzelfsprekend vindt dat dit bestaat.”

In Denemarken bleek de verhuur van sekspoppen in de sociale sector al een groot succes te zijn. “Ik weet nog niet of België er klaar voor is”, oppert Sophie. “Maar tot nu toe kreeg ik al veel positieve reacties. Ik werk halftijds als receptioniste in een psychiatrisch ziekenhuis en de enkele collega’s aan wie ik al over de zaak vertelde, vinden het een fantastisch idee. Ik verwachtte dat niet, dus dat geeft wel zelfvertrouwen. Rock voor Specials, het festival voor mensen met een beperking, wil ook dat we op de volgende editie aanwezig zijn. Op sociale media kreeg ik wel al een paar lacherige en sarcastische opmerkingen. Iemand tagde bijvoorbeeld zijn vriend met de boodschap dat hij zo eindelijk ook eens aan een lief kon geraken. Daar kan ik nog mee lachen, zo lang het niet vijandig wordt.”

Begeleiding

Steven De Weirdt is als psycholoog verbonden aan vzw Aditi, en werkt rond seksualiteit en intimiteitszorg voor mensen met een beperking en ouderen. “Wij staan niet negatief tegenover het idee van Sophie, maar het is voor ons wel onontgonnen gebied”, reageert hij. “Twee jaar geleden werden we ook al gecontacteerd vanuit China met de vraag of een Realdoll een meerwaarde zou kunnen zijn voor seksualiteitsbeleving voor personen met een beperking. We hebben die poppen toen goed bekeken en nu gebruiken we ze soms als educatief materiaal. Bij het verhuren aan mensen met een beperking en ouderen hebben we wel een paar vragen. Sommigen zullen de 45 kilogram zware pop moeilijk kunnen hanteren en we weten nog niet hoe personen met een mentale beperking en eventuele hechtingsproblematiek erop zullen reageren. We zijn zeker niet tegen het initiatief, maar we zijn er wel van overtuigd dat, net zoals bij seksuele dienstverlening, begeleiding zeker noodzakelijk is. We zien wel de mogelijkheden, maar ook de mogelijke problemen. Ik ben enorm benieuwd om de resultaten van de verhuur en de verkoop te zien.”

Voorlopig gaan de zaken in elk geval goed voor Sophie. Enkele klanten huurden al een Realdoll en een koppel kwam de poppen bekijken om een aankoop te overwegen voor hun zoon die een beperking heeft. “Mocht iemand die geen beperking heeft geïnteresseerd zijn, dan wijs ik die niet meteen de deur”, zegt Sophie. “Het is nog af te wachten of er van hen vraag is. En als vrouwen interesse tonen, kunnen we het gamma ook uitbreiden met een mannelijke pop.”