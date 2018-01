Sociaal akkoord bij Adient 25 januari 2018

Er is een sociaal akkoord bij het bedrijf Adient uit Assenede, de toeleverancier van Volvo Gent.





Begin dit jaar werd aangekondigd dat het bedrijf de nachtploeg zou schrappen, en vanaf de zomer maar in twee in plaats van drie dagen zou werken. Bij de 160 arbeiders van de nachtploeg van Adient, het vroegere Johnson Controls, leverde dat onrust op. Na lang onderhandelen is er nu een protocolakkoord tussen vakbonden, personeel en directie. Een groot deel van de arbeiders kan aan de slag in de dagploegen, waar voor uitbreiding gezorgd wordt. Er zal ook deeltijds kunnen gewerkt worden. Voor de personeelsleden die toch moeten vertrekken, is er een uitstapregeling met premies. Er wordt ook beloofd dat de nachtploeg weer opgestart wordt, als er ooit weer meer werk is. Meer dan de helft van het personeel keurde het protocolakkoord al goed. (JSA)