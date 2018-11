Sinterklaas maakt zondag intrede Joeri Seymortier

26 november 2018

14u16 1 Assenede De officiële intrede van Sinterklaas in Assenede, wordt op zondag 2 december georganiseerd in deelgemeente Oosteeklo.

In Assenede wordt met een beurtrol gewerkt voor de intrede van de Sint. Dit jaar is het dorp Oosteeklo aan de beurt. Sinterklaas en zijn zwarte pieten worden daar zondag om 14 uur verwacht op het jeugd- en sportdomein Ter Walle. Wie er graag bij wil zijn, kan inschrijven bij de feestcommissie van Oosteeklo, via feestcommissieoosteeklo@gmail.com of 0471/59.70.22. Vermelding van het aantal kinderen, hun leeftijd, en het aantal volwassenen. Alle kinderen tot en met 11 jaar krijgen een leuke verrassing. Info: www.assenede.be.