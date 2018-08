Septemberkermis begint vrijdag 30 augustus 2018

Bassevelde sluit de zomer af met de septemberkermis. De feesttent wordt opgezet op de hovingen van de oude pastorij in de Nieuwe Boekhoutestraat.





Vrijdag 31 augustus wordt de kermis geopend met een quiz in de feesttent. Zaterdag 1 september is er vanaf 18 uur 'Leude Op Turp', is er een schlagerfestival in café Bonjourke en een kermisbal in café Moderne. Zondag kan je 's middags genieten van een pastabuffet en is er in de namiddag de Truckrun. In en rond de cafés is er heel wat muziek.





Op maandag 3 september is er vanaf 9 uur de jaarmarkt, paardenkeuring, rommelmarkt en het mosselfestijn. Maandagavond is er de sportieve kroegentocht. Op dinsdag 4 september is er om 16 uur nog een koers in het dorp, en op woensdag 5 september wordt om 15 uur afgesloten met een schieting.





Info: www.bassevelde.com. (JSA)