Seniorenwoningen worden gerenoveerd 04 mei 2018

De achttien seniorenwoningen van het OCMW in de Moestuinstraat in Assenede worden gerenoveerd. "Tegen oktober moeten de werken volledig klaar zijn", zegt schepen Dominique Buysse (SamenPlus). "We renoveren de huizen per twee, en de bewoners schuiven door naar huizen die wel vrij zijn. Het gaat om de isolatie van daken, nieuwe verwarming, het plaatsen van een inloopdouche en wat opfrissen met een laagje verf. Heel wat van de werken worden door onze eigen werkmannen gedaan. Op 3 juni kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen, want dan stelt één van de woningen de deuren open."





(JSA)