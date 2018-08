Scouts sjorren boot van 19,6 meter hoog 07 augustus 2018

02u30 0

De scoutsgroep Michiel de Ruyter uit Boekhoute heeft een zeeschip gesjord met een masthoogte van maar liefst 19,6 meter hoog.





Nu zaterdag (11 augustus) organiseren de scouts hun tweejaarlijkse Eskimonokini op de terreinen van de Vliet in Boekhoute. "We zijn op het terrein al twee weken bezig met het sjorren van een groot zeeschip", zegt Bart Steyaert. "Het is twintig meter lang en de mast is net geen 20 meter hoog. Vanuit de top van de mast wordt het hele festivalterrein uitgelicht. Van op de boot zal een dj instaan voor steengoede muziek. In het bos op het terrein werd ook een podium gesjord en daar staan vier optredens gepland. We zijn weken creatief geweest om er een spectaculair decor van te maken. De boot valt nu al op en doet heel wat fietsers stoppen."





Alle info op de Facebookpagina 'Eskimonokini 2018'. (JSA)