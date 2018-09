Schooljaar start zonder schoolstraten Joeri Seymortier

03 september 2018

07u03 0 Assenede Assenede start het nieuwe schooljaar zonder de beloofde schoolstraten. Die worden voorlopig uitgesteld.

Assenede wou werk maken van een schoolstraat in de Leegstraat in Assenede en eentje in Oosteeklodorp in Oosteeklo. Een schoolstraat is een straat die bij de start en het sluiten van de school afgesloten wordt voor alle verkeer, zodat de schoolkinderen veilig en rustig te voet of met de fiets de school kunnen verlaten. “Jammer dat de schoolstraten er niet zijn”, zegt oppositieman Koen Van Ootegem. “De schoolomgevingen moeten echt veiliger gemaakt worden. Dat doen we niet met dergelijke aankondigingspolitiek.”

Het schepencollege van SamenPlus zegt effectief werk te willen maken van de schoolstraten, maar vraagt nog even geduld. “Het was de intentie om dit schooljaar te starten met de invoering van een schoolstraat in de Leegstraat”, zegt het schepencollege. “Het Agentschap Wegen en Verkeer wil echter dat de gemeente eerst de Leegstraat overneemt. Omdat die procedure de nodige tijd inneemt, is het dus nog even geduld oefenen. De procedure werd wel al ingezet.”