SamenPlus wil 'vrouwelijke lijst' 22 juni 2018

SamenPlus, de lijst van burgemeester Philippe De Coninck in Assenede, wil op 14 oktober meer vrouwen dan mannen op de lijst.





Wettelijk gezien moet de helft van de lijst uit vrouwen bestaan. Wanneer er een oneven aantal kandidaten op de lijst staan, is het zowat overal één man meer dan een vrouw. "Wij gaan het net anders doen", zegt burgemeester De Coninck. "Wij moeten 23 kandidaten hebben, en dat zullen twaalf vrouwen en elf mannen zijn. Onze lijst zal dus vrouwelijker zijn dan de meeste andere lijsten."





Naast het evenwicht tussen mannen en vrouwen, gaat SamenPlus ook voor vernieuwing. "Er zullen elf mensen opstaan die ooit al opgekomen zijn, en twaalf mensen voor wie politiek helemaal nieuw is", zegt de burgemeester nog.





De volledige lijst van SamenPlus wordt eind deze maand voorgesteld. (JSA)