SamenPlus heeft top vijf klaar 07 mei 2018

De lijst SamenPlus van burgemeester Philippe De Coninck in Assenede heeft een top vijf klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn stuk voor stuk bekende mandatarissen.





SamenPlus is in Assenede de samenwerking tussen Open Vld, Groen, sp.a en enkele onafhankelijken. Burgemeester Philippe De Coninck trekt de lijst voor Open Vld. Schepen Dominique Buysse staat op twee voor sp.a. Drie is voor schepen Servaas Van Eynde voor Groen. Plaats vier gaat naar schepen Hilde Baetslé en vijf naar schepen David Vercauteren. Er werden de voorbije weken ook al heel wat nieuwkomers bekendgemaakt. De helft van de lijst van SamenPlus zal uit nieuwkomers bestaan. Huidig schepen Hubert Staelens (71) zal in oktober niet meer op de lijst staan. (JSA)