SamenPlus haalt Heidi Schaght binnen 20 april 2018

Onafhankelijk gemeenteraadslid Heidi Schaght (46) zal in oktober in Assenede op de lijst staan van SamenPlus.

Heidi Schaght werd zes jaar geleden verkozen voor de N-VA, maar ging onlangs uit onvrede met haar partij als onafhankelijke zetelen. Nu stapt ze over naar SamenPlus, de partij van burgemeester Philippe De Coninck. "Ik sta als onafhankelijke op de lijst", zegt Heidi Schaght. "Ik geloof in een positief verhaal. Bij mijn oude partij vergleden we te veel in negativisme, en dat levert niets op. SamenPlus heeft al 18 jaar veel gerealiseerd in Assenede, en daar wil ik verder aan meebouwen."





Ook haar boezemvriendin Lieve Goethals (48) komt voor het eerst op de lijst van SamenPlus, ook als onafhankelijke. Samen met haar man Luc Pauwels runt ze een bedrijf in land- en tuinbouwmateriaal. "Mijn vader Arnold Goethals was twaalf jaar OCMW-voorzitter in Kaprijke, dus ik heb de politiek altijd gevolgd. Ik kies voor SamenPlus omdat meer dan de helft van de mensen op de lijst nieuwkomers zullen zijn. Een perfecte mix van ervaring met nieuwe ideeën", zegt Goethals.





Derde nieuwkomer op de lijst is Dieter Vercauter (40), als lid van Open Vld. "Ik zit heel erg verweven in het verenigingsleven van Assenede en wil nu ook vanuit de politiek verder bouwen aan dit mooie dorp", zegt de man. (JSA)