Roger en Anna uit Bassevelde vieren 65ste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

08 januari 2019

08u20 0 Assenede Roger Willems en Anna Dhaese uit Bassevelde hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het briljanten koppen kreeg het bezoek van het schepencollege van Assenede. Roger en Anna leerden elkaar destijds kennen in het café en kruidenierswinkeltje op de Hoge Vorst. Anna stond er achter de toonbank en Roger kwam iets te graag langs om iets te kopen of te drinken. De vonk sloeg over en de rest is geschiedenis. Het briljanten koppel kreeg vijf zonen en een dochter. Zij zorgden op hun beurt voor een flink nageslacht.