Riolering in Kloosterstraat wordt hersteld 16 augustus 2018

Vandaag, donderdag 16 augustus, wordt in de gemeente Assenede gestart met de herstelling van de riolering in de Kloosterstraat. "Daar is momenteel een verzakking", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Baetslé (SamenPlus). "Door de werken wordt de Kloosterstraat ter hoogte van de werkzone over de volledige breedte afgesloten. De werken moeten tegen woensdagavond 22 augustus afgerond zijn."





Er wordt in een omleiding voorzien in beide rijrichtingen via de Kloosteraprilstraat, Sasdijkstraat, Sint-Andrieslaan, Dijkstraat, Hoogstraat en Markt. (JSA)