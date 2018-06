Restauratie oud gemeentehuis volgend jaar voorzien 07 juni 2018

02u31 0

De langverwachte renovatie van het oud gemeentehuis in Assenede staat ingeschreven op de planning van volgend jaar. Toch is het helemaal niet zeker dat de werken ook effectief in 2019 uitgevoerd zullen worden. "We hebben de 1,9 miljoen euro ingeschreven op het budget van 2019", zegt schepen van Financiën Servaas Van Eynde (SamenPlus). "Maar we hebben ook de 1,2 miljoen euro subsidie ingeschreven die we van Vlaanderen moeten krijgen om de restauratie te doen. Dat is cruciaal in het dossier. Pas wanneer we de subsidie krijgen, zullen we ook effectief met de restauratie starten. Zonder die steun is het dossier echt te duur."





Wat de toekomst wordt van het oud gemeentehuis op de Markt van Assenede, is nog niet duidelijk. De gemeente wil het gebouw eerst volledig renoveren en dan pas een ideale bestemming kiezen. (JSA)