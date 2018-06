Remi Van de Veire (70) naar Anders 19 juni 2018

Remi Van de Veire (70) uit Oosteeklo sluit zich in Assenede aan bij de beweging Anders en zal opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Anders is de nieuwe beweging van CD&V, N-VA en onafhankelijken.





Remi Van de Veire zit in zijn dorp zowat in elke feestorganisatie die er gebeurt, en is daarmee één van de bekendste inwoners van Oosteeklo. Twee jaar geleden nog werd hij verkozen tot 'Oosteeklonaar van het jaar'. "Ik zat ooit al in de oppositie en ik heb toen vastgesteld dat het in Assenede op veel punten anders kan", zegt Remi. "Ik ga voor een nieuwe bestuursploeg met een duidelijke visie op de toekomst, en met respect voor alle vertegenwoordigers die in de gemeenteraad zetelen. Ik geloof ook sterk in een vrouwelijke burgemeester: Trees Van Eykeren." (JSA)