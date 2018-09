Refter omgebouwd tot noodklasje Joeri Seymortier

03 september 2018

11u55 0 Assenede De kinderen van het tweede leerjaar van de gemeenteschool De Duizendpoot in Bassevelde krijgen tijdelijk les in de refter van de school.

Het gewone klaslokaal van het tweede leerjaar is op slot. Tijdens de vakantie werden daar problemen vastgesteld aan het plafond. De directie neemt het zekere voor het onzekere, en laat geen leerlingen toe in de klas. De refter werd omgebouwd tot een noodklasje. “We zitten niet in onze gewone klas, maar in de refter”, vertelt Hobbe Bauwens (7). De juf heeft de kinderen bij de start van de eerste schooldag uitgelegd wat er aan de hand is. “Er zit een rotte balk in onze klas, en daardoor kan de klas zelfs instorten. Dus mogen wij daar niet binnen. Het is wel leuk dat onze refter helemaal omgebouwd is. Eigenlijk ziet het er helemaal uit als een echte klas. Omdat wij nu in de refter zitten, kunnen de kinderen hier ’s middags natuurlijk niet eten. We gaan onze boterhammen nu opeten in de parochiezaal. Dat is hier net om de hoek, dus gelukkig moeten we niet zo ver wandelen.”

De noodklas is er voor twee maanden. “We willen niet wachten tot de volgende vakantieperiode om alles te herstellen”, zegt schepen van Onderwijs Chantal Bobelijn (SamenPlus). “We gaan onmiddellijk beginnen met de werken. Na de herfstvakantie moeten de tweedejaars opnieuw hun intrek kunnen nemen in hun klaslokaal.”