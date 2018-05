Ravage nadat kraanwagen op file inrijdt 08 mei 2018

02u46 0 Assenede Een kraanwagen is gisteren rond 15 uur achteraan ingereden op een file op het kruispunt van de expresweg E34 en de Stroomstraat in Oosteeklo. De chauffeur raakte zwaargewond.

Een auto, een bestelwagen en een tankwagen van FrieslandCampina vol melk stonden voor het rode licht te wachten. De bestuurder van de kraanwagen van het Nederlandse bedrijf Collé Rental & Sales merkte hen te laat op. Hij probeerde nog om rechts de pechstrook op te rijden, maar kwam toch in aanrijding met de andere voertuigen. De zwaarste klap was tegen de tankwagen. Die scheurde open, waardoor de melk uit de tankwagen en op de weg lekte.





Bij bewustzijn

De kraan kwam net voor het kruispunt tot stilstand. De chauffeur zat gekneld in de totaal verhakkelde cabine. De brandweer kwam ter plaatse om hem te bevrijden. "De man was nog bij bewustzijn toen we aankwamen", klinkt het. "De redding verliep vrij vlot. We konden snel een deel van de cabine ombuigen zodat de man bevrijd was. Hij werd naar het UZ gevoerd onder begeleiding van de mug."





De inzittenden van de andere aangereden voertuigen werden ook naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond raakte bekend dat de bestuurder van de kraanwagen buiten levensgevaar was.





(WSG)