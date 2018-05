Rato en gemeente houden vier dagen zwerfkattenactie 24 mei 2018

02u34 0

Rato en de gemeente Assenede houden op 28, 29, 30 en 31 een zwerfkattenactie in verschillende buurten. Zowel in de buurt van Oosthoek, de Sint-Sebastiaanstraat, Trieststraat, Meuleken en Weststraat zal vzw Rato actief zijn. De gevangen genomen zwerfkatten worden naar de dierenarts gebracht, waar ze steriel gemaakt worden en daarna terug uitgezet worden op de plaats waar ze gevangen werden. Er wordt aan de buurtbewoners gevraagd om hun eigen huiskat op deze dagen binnen te houden of te voorzien van een halsbandje. "Er wordt ook gevraagd om zwerfkatten geen eten te geven gezien ze tijdens deze vangactie gelokt worden met voeding", klinkt het nog op de milieudienst van de gemeente. (JSA)