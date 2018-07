Protest tegen windmolens in Nederland 11 juli 2018

Enkele inwoners van Assenede die net aan de Nederlandse grens wonen, protesteren tegen de mogelijke komst van windmolens. Ze komen in het Sas van Gent op Nederlands grondgebied, maar de buurt van de Vrijestraat in Assenede vreest hinder. Het worden molens met een wiekhoogte van 180 meter en die komen op minder dan 800 meter van de Belgische huizen. "Wij hebben eerder toevallig de plannen ontdekt", zegt Mia Dirckx uit Assenede. "Omdat de windmolens op Nederlands grondgebied gebouwd zullen worden, wordt in Vlaanderen niet gecommuniceerd. Dit is duidelijk een project waarbij aan geldgewin gedacht wordt en niet aan de leefbaarheid van de buurt. Wij gaan last hebben van slagschaduw en van lawaai. Ook de waarde van onze woning zal enorm dalen. Als we hier weg willen, zal niemand onze woning nog willen kopen. We beraden ons hoe we verdere stappen kunnen ondernemen", klinkt het nog. (JSA)