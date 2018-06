Problemen aan dertig vuilnisbakken 29 juni 2018

Assenede heeft de 148 vuilnisbakken op het grondgebied gescreend, en voor dertig locaties zijn maatregelen nodig. "Dit kan gaan van weghalen, communicatie aan vuilnisbak, het volume van de vuilnisbak vergroten, tot de vuilnisbak verplaatsen", zegt schepen Hubert Staelens (SamenPlus). "Elke maatregel wordt gezien als een test om de bestaande situatie te verbeteren. Dat wil zeggen dat we steeds naar de oude situatie kunnen terugkeren als blijkt dat we niet de gewenste resultaten halen. De dertig geselecteerde vuilnisbakken worden de komende 3 maanden extra opgevolgd. Daarna worden de resultaten opnieuw bekeken."





Alle handelaars uit Assenede krijgen ook een brief met de vraag om een vuilnisbak aan hun zaak te zetten. Daarnaast worden er op de plekken waar er veel problemen zijn, extra sensibiliseringsacties opgestart. (JSA)