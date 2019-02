Polyvalente zaal Diederikplein in het nieuw: eindelijk aparte douches voor mannen en vrouwen Joeri Seymortier

21 februari 2019

11u16 0 Assenede De polyvalente zaal aan het Diederikplein in Assenede is vernieuwd, en heeft nu gloednieuw sanitair en verwarming.

Dat de werken nodig waren blijkt uit het feit dat er in de polyvalente zaal niet eens aparte douches voor mannen en vrouwen waren. De polyvalente zaal wordt in de volksmond ook nog de oude sporthal genoemd. Onder andere basisschool De Wegwijzer, Karateclub Kazoku Asssenede en tafeltennisclub Netje Over maken wekelijks gebruik van de zaal. “Omdat de clubs zowel mannelijke als vrouwelijke leden tellen, leverde dat soms vervelende situaties op na training”, zegt directrice Nadine De Weerdt. “Zo was er maar één doucheblok. Dankzij een investering van 15.000 euro van de gemeente Assenede komt daar gelukkig verandering in. Nu zijn er twee afzonderlijke doucheruimtes, en werd ook de verwarming vernieuwd. Een serieuze en comfortabele stap vooruit voor iedereen.”