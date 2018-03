Politiek spel rond BOU8 10 maart 2018

Politiek Assenede speelt een welles-nietes-spelletje over de subsidies voor de renovatie van de vissersboot BOU8 in Boekhoute. Duidelijk een verkiezingsjaar.





Trees Van Eykeren (CD&V) en Sabina De Craecker (N-VA) lanceerden een persbericht dat de subsidie binnen was. Heel triomfantelijk dat zij het nieuws konden melden, maar de gemeente zelf wist nog helemaal van niets. "Wij horen in Brussel dat het subsidiedossier al eind november goedgekeurd is en dat er 609.916,47 euro subsidie is voor de restauratie van de BOU8", zegt Trees Van Eykeren.





Bij Onroerend Erfgoed wordt het nieuws niet bevestigd. "Er is een nota overgemaakt aan het kabinet, maar er is nog helemaal geen bevestiging", zegt ook schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). "Zolang er geen vastlegging is, is er dus ook geen budget beschikbaar. Naar de gemeente was er geen communicatie daarover. En van waar komt het bedrag van 609.916,47 euro? Dat zou meer dan 200.000 euro minder zijn dan de gemeente ingeschreven heeft." (JSA)