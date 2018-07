Poging diefstal verijdeld dankzij Facebook 31 juli 2018

02u33 0

In Assenede is een poging tot diefstal verijdeld dankzij een Facebookpost die bijna 200 keer gedeeld werd. Lieselotte Van Hoecke, kandidaat-gemeenteraadslid SamenPlus, postte zondagavond op haar Facebookpagina 'Veilig en vlot fietsen in Groot-Assenede' een oproep naar getuigen. "Mijn fiets is gestolen uit de fietsparking van Jazzenede, vlak aan de ingang tussen gemeentehuis en gemeentemagazijn. Het is een witte elektrische fiets van Stad Gent. Overigens hangt er een grote zwartgrijze fietstas aan met daar in mijn cursus financieel management dat ik dringend moet beginnen studeren voor tweede zit. Knap vervelend, dus." Maandagochtend kreeg Lieselotte toch het verlossende telefoontje. "Mijn fiets werd achter het gemeentemagazijn gevonden. Het lijkt erop dat ze hem naar daar meenamen om het slot open te breken. Er waren enkele spaken kapot. Hoe dan ook ben ik blij dat ik m'n fiets en cursus terug heb", aldus Lieselotte Van Hoecke. (DJG/Foto DJG)