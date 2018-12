Philippe De Coninck legt eed af als burgemeester van Assenede Joeri Seymortier

27 december 2018

14u43 0 Assenede Philippe De Coninck (61) heeft donderdagochtend de eed afgelegd als de ‘nieuwe’ burgemeester van Assenede.

De eedaflegging gebeurde in de ambtswoning van de gouverneur. Het was al de vierde keer dat Philippe De Coninck de eed mocht afleggen als burgemeester. Hij heeft er al 18 jaar opzitten, en mag nu voor een vierde ambtstermijn gaan. In 2000 won hij de verkiezingen met Samen, en in 2006 kwamen Groen en sp.a er bij, en werd het kartel SamenPlus geboren. Het was in oktober alles of niets voor De Coninck, want de oppositiepartijen CD&V en N-VA hadden de krachten gebundeld om met het kartel Anders voor een kentering te zorgen in Assenede. Maar die kwam er niet. Philippe De Coninck haalde 2.087 voorkeurstemmen, en het kartel SamenPlus heeft dertien van de 23 zetels. Goed voor nog eens zes jaar absolute meerderheid.