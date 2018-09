Partij EVA mag naam niet gebruiken Joeri Seymortier

04 september 2018

16u22 0 Assenede Luc Vermeire, de kopman van de partij EVA in Assenede, moet op zoek naar een nieuwe naam voor zijn partij.

De nationale N-VA had klacht ingediend tegen verschillende partijen die de naam EVA gebruiken, en krijgt nu gelijk. Het besluit is in het Staatsblad verschenen. “Onze campagne was al helemaal voorbereid, maar nu moeten we dus op zoek naar een nieuwe naam”, zegt Luc Vermeire. “Een ramp, want de naam EVA lag in Assenede al goed in de mond. EVA staat bij ons voor ‘Echt voor Assenede’. Blijkbaar is er in het Europees parlement ook een fractie die EVA heet, en daardoor wordt verwarring verwacht. Raar dat mensen een partij uit Assenede zouden verwarren met een fractie voor miljoenen Europeanen. Onze kandidaten komen in ieder geval zo snel mogelijk bijeen om een nieuwe naam te kiezen. Voor 15 september moet de lijst definitief ingediend worden, dus we moeten ons haasten.”

Luc Vermeire kwam zes jaar geleden op met de eenmanspartij Sterk Assenede. Toen haalde hij anderhalf procent van de stemmen, en werd hij niet verkozen.