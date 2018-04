Parking Zwelthoek wordt groter 12 april 2018

Assenede gaat de parking Zwelthoek aan de gemeentemagazijnen uitbreiden. "Er komen daar ongeveer dertig extra parkeerplaatsen", zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). "Die extra parkeerplaatsen zullen vooral gebruikt worden door de mensen die in het gemeentehuis werken. Zeker nu ook de OCMW-diensten vanuit ons gemeentehuis werken, wordt het daar steeds drukker. Doordat we extra parkeerplaatsen creëren voor ons gemeentepersoneel, komt er aan het gemeentehuis meer plaats vrij voor de bezoekers. En dat is toch nog altijd de bedoeling van die parking." (JSA)