Parking Kloosterstraat kan gebruikt worden 05 juli 2018

De nieuwe parking aan de voetbalterreinen van FC Assenede, in de Kloosterstraat, is klaar en kan gebruikt worden.





"De parking maakt deel uit van een groter geheel: de realisatie van een compleet nieuw jeugd- en sportdomein op een boogscheut van het centrum van Assenede", zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). "In oktober vorig jaar openden al de nieuwe chiro- en KLJ-lokalen, achter de tribune van voetbalploeg FC Assenede. Dit jaar is het de bedoeling de volledige site te ontwikkelen als jeugd- en sportdomein. Met de opening van deze parking zitten we op schema. Dit jaar willen we ook nog werk maken van de aanleg van een natuurlijke speelruimte en een Finse looppiste. De voetbalsite krijgt er met deze parkeerplaatsen een serieuze troef bij. Honderd extra parkeerplaatsen zijn geen overbodige luxe gezien de grote jeugdwerking van FC Assenede. Op zaterdag tijdens de jeugdwedstrijden heerste hier vroeger echte parkeerchaos. Dat moet nu verleden tijd zijn. Ook bij grote evenementen in ons centrum, zal de parking Kloosterstraat goed van pas komen." (JSA)