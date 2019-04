Parcours voor avondstoet carnaval wordt gewijzigd: Weverstraat wordt doorsteek Joeri Seymortier

02 april 2019

17u05 0 Assenede Assenede laat op zaterdagavond 6 april de carnavalstoet uitrijden. Het parcours is licht aangepast.

Normaal moest de stoet op 10 maart uitgaan, maar toen werd de stoet geschrapt door het stormweer. Er werd meteen een nieuwe datum geprikt en dat is zaterdag 6 april geworden. Vanaf 19 uur is het feest op het dorp, en daarmee kiest Assenede voor het eerst voor een avondstoet.

“De route die de carnavalstoet aanstaande zaterdag aflegt, is lichtjes aangepast”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “Bij een laatste check-up werd vastgesteld dat er zich zaterdag een probleem kon voordoen ter hoogte van de Vier Ambachtenstraat. Zo zou het in die straat voor de grote stoetwagens onmogelijk zijn om af te draaien naar de Molenstraat. Daarom heeft het gemeentebestuur in samenspraak met de lokale handelaars en de Werkgroep Carnaval beslist om de route in te korten. Om het probleem op te lossen, zal de Weverstraat gebruikt worden als doorsteek naar de Molenstraat.”

Info: www.assenede.be.