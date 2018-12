Paardenkastanje moet weg op Bassevelde Dorp Joeri Seymortier

06 december 2018

15u48 0 Assenede De oude paardenkastanje op de hoek van Bassevelde Dorp en de Kaprijkestraat in Bassevelde moet noodgedwongen gekapt worden.

Burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) heeft het besluit genomen één van de bekendste paardenkastanjebomen op de hoek van Bassevelde Dorp en de Kaprijkestraat te rooien. “De boom maakt onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht van Bassevelde, maar is al een tijdje ziek door de droge zomer”, zegt burgemeester De Coninck. “Op de stam staan zwammen en het wortelgestel is mogelijk zwaar aangetast. Samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en een erkende boomverzorger werd daarom beslist de boom te rooien. Dat is echt nodig uit veiligheidsoverwegingen.”

De boom zal voorlopig niet heraangeplant worden. Er zal eerst bekeken worden hoe de andere bomen in de dreef op het Dorp in Bassevelde evolueren. Er wordt ook een beheersplan opgemaakt voor Bassevelde Dorp, waarin ook het beheer van de bomen opgenomen is.