Oude restanten Boekhoutse mosselkar duiken na 50 jaar weer op: “Van in de tijd dat mossels nog 12 eurocent kostten” Niet alleen bekend voor garnalen, maar ook mosselen Joeri Seymortier

03 april 2019

17u50 0 Assenede De mosselgeschiedenis van het vissersdorp Boekhoute komt weer boven water. Er zijn oude restanten opgedoken van de mosselkar die in de jaren vijftig en zestig door de straten reed. De familie De Laender schenkt de historische spullen aan het Bezoekerscentrum van Boekhoute waar ze een permanente plaats krijgen, en waar nu ook een speciale wandeling rond het mosselverleden van het dorp uitgestippeld wordt.

Van de oude mosselkar zelf blijft niets meer over, maar de oude weegschaal die Evarist De Laender in de jaren vijftig en zestig gebruikte, is gevonden. Ook de toeter en de ratel waarmee hij duidelijk maakte dat de mosselkar in aantocht was, bestaan nog. Zoon Franklin De Laender schenkt de historische voorwerpen nu aan het bezoekerscentrum Boekhoute, omdat ze zeker niet verloren zouden gaan.

“Mijn vader Evarist was in het begin van de jaren vijftig koolhandelaar, maar daar was geen brood meer mee te verdienen”, vertelt Franklin De Laender het familieverhaal. “Hij werd dan maar mosselboer, en kocht een paard en kar om die aan de man te brengen. Pa had een route tussen Boekhoute en Wondelgem. In het begin werden de mossels verkocht die in de vroegere haven van Boekhoute toekwamen. Als kleine jongen heb ik nog ontelbare kilo’s mosselen moeten kuisen. Echt niet de leukste job. Pa vertrok dan ’s ochtends met het paard en de mosselkar richting Wondelgem, en kwam pas ’s anderdaags tegen de middag terug. De dag nadien was hij weer weg. In totaal konden tien zakken van elk vijftig kilo mosselen op de kar. De mosselen werden per schep verkocht, voor de prijs van vijf Belgische frank. Omgerekend is dat amper 12 eurocent. De mosselkar heeft uitgereden tot het einde van de jaren zestig. Toen kwamen de bestelwagens op, en waren er andere mosselboeren sneller in Wondelgem dan pa. Het begon ook niet meer op te brengen, en pa is er dan maar mee gestopt.”

Toeter

Van de mosselkar zelf is niets meer te vinden. Maar de oude weegschaal, de toeter en de ratel zijn er wel nog. En die liggen nu in het Bezoekerscentrum in Boekhoute. “Onze familie heeft ondertussen niets meer met mossels of vis te maken, maar ik ben trots dat onze familiegeschiedenis nu bewaard blijft”, zegt Franklin. “De toeristische dienst van Assenede heeft nu zelfs een wandeling uitgestippeld rond het mosselverleden van Boekhoute. Iedereen kent het als vissersdorp of garnalendorp, maar eigenlijk was het vroeger ook een zeer gekend mosseldorp. Mooi dat die geschiedenis nu weer boven water komt”, klinkt het nog.

Wandeling

Op zondag 14 april duwt Assenede de nieuwe viskar voor mosselen en garnalen voor het eerst naar buiten in Boekhoute, bij de opening van het nieuwe toeristisch seizoen. Dan kan je ook de mosselwandeling mee doen.