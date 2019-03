Oud-renner Johan De Muynck wordt peter ‘Omloop van de Slagvelden’ Joeri Seymortier

26 maart 2019

13u50 0 Assenede Oud-renner Johan De Muynck heeft het peterschap aanvaard voor de ‘Omloop van de Slagvelden’ in Oosteeklo bij Assenede.

Johan De Muynck won in 1978 als laatste Belg de Ronde van Italië, en schreef zo wielergeschiedenis. Hij wordt nu peter van de ‘Omloop van de Slagvelden’. Dat is een wielerwedstrijd van 2.098 kilometer, die van 19 tot 30 augustus vanuit Eeklo zal gereden worden. Honderd jaar geleden werd de koers al eens gereden om het einde van oorlog te vieren. “Johan De Muynck fietste in zijn carrière een palmares bij mekaar om U tegen te zeggen”, zegt Remi Van de Veire. “Daarom hebben de organisatoren van de Omloop van de Slagvelden het peterschap aan Johan aangeboden. Zijn geboortedorp Waarschoot ligt op het parcours van honderd jaar geleden. Zowel van Zomergem als Lovendegem deed er in 1919 een renner mee aan deze heroïsche koers. Hoe kunnen de deelgemeentes van Lievegem beter in de verf gezet worden?”

Info: www.wielerroem.com.