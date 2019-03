Opperste concentratie bij koningin Paola terwijl ze mee borduurt aan 100 meter lang tapijt ‘Tapijt van Assenede’ moet eind volgend jaar klaar zijn Joeri Seymortier

27 maart 2019

09u34 0 Assenede Verrassingsbezoek voor de borduursters die al enkele jaren aan het werk zijn aan het ‘Tapijt van Assenede’. Koningin Paola kwam dinsdag een kijkje nemen, en probeerde zelfs heel even mee te borduren. “We zijn zeer vereerd met dit onverwachte bezoek. We kregen een pak felicitaties van de koningin”, klinkt het.

Al vier jaar en maar liefst 35.000 uren wordt er geborduurd aan wat binnen twee jaar het Tapijt van Assenede moet worden. Op een tapijt van zowat honderd meter lang zal je het liefdesverhaal van Floris ende Blancefloer kunnen lezen. Er wordt vooral geborduurd in het lokaal op ’t Holleken in Assenede, en daar was er dinsdag plots hoog bezoek. “Koningin Paola kwam langs, samen met haar vriendin, de Poolse kunstenares Gravin Maka Cielecka-Simiensky”, zegt projectvoorzitter Annie De Smet. “Het was een onverwacht privébezoek aan de aanwezige borduursters. Op mijn uitnodiging heeft de koningin ook enkele borduursteken gezet op een paar doeken voor het wandtapijt. Nadien reden we naar het Nederlandse Axel, waar de vijftig reeds geborduurde doeken tot eind deze maand tentoongesteld worden in het museum Het Warenhuis.”

Felicitaties

Het wandtapijt moet tegen het einde van 2020 klaar zijn. Koningin Paola was zeer geïnteresseerd, en was onder de indruk van de vrijwillige inzet van de 81 borduursters die tot nu aan het project gewerkt hebben. Ook de eredame van de koningin, Caroline Nève de Mévergnies, en Luitenant-kolonel Michel Flohimont, Hoofd van het Huis van Koning Albert, waren mee. “Natuurlijk zijn we zeer vereerd met dit koninklijk bezoek”, zegt Annie. “Het hoge gezelschap heeft veel vragen gesteld, en heeft alle vrijwilligers uitgebreid gefeliciteerd voor het jarenlange creatieve engagement.

Spaanse hulp

Het Tapijt van Assenede gaat ondertussen internationaal. Er is nu ook een Spaanse borduurster die meewerkt aan het project. De Spaanse borduurlerares Herminia Esteban Franco uit Zamora wil meewerken aan het unieke project. “De vrouw kwam speciaal vanuit Spanje naar Assenede”, zegt Annie De Smet. “We hebben haar een linnen doek met de tekening van tafereel 79 gegeven. Daarop staat de tekening van onze huistekenaar Peter Audenaert. Herminia kreeg van ons een wolpakket van de benodigde kleuren, een technische fiche en de kleurentekening van het te borduren tafereel. Daarmee kan ze aan de slag, en zo wordt ons project niet alleen koninklijk, maar ook internationaal.”

Erfgoeddag

Nu al zijn 50 van de 90 geborduurde doeken klaar. Ter gelegenheid van de Erfgoeddag zullen die op 28 april eenmalig tentoongesteld worden in het Karmelklooster in de Burgstraat in Gent.

Info: www.tapijtvanassenede.be.