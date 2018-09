Opgelost: EVA wordt AVE Joeri Seymortier

05 september 2018

12u13 0 Assenede Luc Vermeire en zijn team uit Assenede hebben een nieuwe naam gevonden voor hun partij. EVA wordt omgedoopt tot AVE.

De ploeg stak gisterenavond de koppen bijeen om een nieuwe naam te zoeken voor de partij, die op 14 oktober opkomt voor de gemeenteraadsverkiezingen in Assenede. EVA had te horen gekregen dat de naam niet gebruikt mocht worden, nadat de nationale leiding van N-VA klacht ingediend had. Het verbod was zelfs in het Staatsblad verschenen, dus er was geen ontkomen aan. “We kiezen nu voor AVE in plaats van EVA”, zegt Luc Vermeire. “Dat is de groet uit de oudheid en vanzelfsprekend ook een humoristische verwijzing naar ons verleden als EVA.”

Het drukwerk van EVA was voorbereid, maar nog niet gedrukt. Toch zorgt de naamsverandering voor een pak extra werk. De partij heeft zich wel mooi in de aandacht kunnen werken, en staat meer dan ooit op de kaart.