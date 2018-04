Op scooter door het Meetjesland NIEUWIGHEID BIJ OPENING TOERISTISCH SEIZOEN JOERI SEYMORTIER

28 april 2018

02u35 0 Assenede Wie het Meetjesland eens op een andere manier wil ontdekken, kan dat vanaf nu doen van op de scooter. Het bedrijfje Scootmoment haalt de hype uit Limburg en de kuststreek nu ook naar onze regio. Zondag zijn de scooters alvast te huur tijdens de opening van het nieuwe toeristisch seizoen.

Zondag 29 april trapt Assenede het toeristisch seizoen officieel op gang, met een evenement in het vissersdorp Boekhoute. Je kan onder andere een gps-gestuurde tocht maken door de Meetjeslandse polders, en dat op een scooter. "Een leuke en nieuwe manier om de eigen regio eens te ontdekken op een zomerse dag", zegt Steven Van Thuyne van Scootmoment. "Zondag kan je een scooter huren, maar dat kan ook elke andere dag van het jaar. In Limburg en aan de zee zijn daguitstappen op een scooter al goed ingeburgerd. In het Meetjesland is het nieuw. Voor een rit van 2 uur betaal je 35 euro. Wie graag vier uur op pad gaat, betaalt 45 euro."





Op zondag 29 april kan je vanaf 13 uur terecht in het bezoekerscentrum van Boekhoute voor een toeristisch evenement. "Onze gidsen zullen aanwezig zijn om de bezoekers te ontvangen", zegt toeristisch ambtenaar Lien Ysebaert. "Vanuit het bezoekerscentrum worden verschillende begeleide wandelingen georganiseerd. Eén van de wandelingen focust zich op de vele bezienswaardigheden in het centrum, de andere gaat langs de verdwenen havens van Boekhoute. Voor de kinderen komt ons 'viswijf' langs met haar 'viskerre'. Via een aantal interactieve opdrachten komen kinderen alles te weten over ons rijke visserij-erfgoed. Op het einde van de activiteit worden ze getrakteerd op een ijsje. Er zijn ook optredens van de vzw Gaffeltuig, een shantygroep die gespecialiseerd is in 'liedjes van op en rond het water.' Drie koetsen rijden zondag op en af langs onze B&B's en horecazaken."





Centraal gelegen

Assenede wil deze zomer extra inzetten op toerisme en doet dat met de nieuwe slogan 'Verrassend Assenede'. "Centraal gelegen tussen Brugge, Gent, Antwerpen en de kust is Assenede de perfecte uitvalsbasis om het vlakke land uit de liedjes van Jacques Brel te verkennen", zegt schepen van Toerisme Hubert Staelens (SamenPlus). "Om onze gemeente toeristisch te promoten werd een nieuwe toeristische gids gecreëerd. Er werd gekozen voor een luchtig ontwerp met de nadruk op kwalitatieve fotografie. Zo konden we onder andere beroep doen op foto's van David Samyn, Ludo Goossens, Hans De Greve en Gregoire De Poorter. Zondag hopen we ook uit te pakken met een nieuwe toeristische kaart die via het knooppuntennetwerk van Toerisme Meetjesland onze horecazaken met elkaar verbindt."





Wie een scooter wil huren, kan dat doen op www.scootmoment.be.