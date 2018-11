Oosterputbrug woensdagavond weer open (maar zwaar verkeer voortaan verboden) Joeri Seymortier

21 november 2018

09u12 0 Assenede De Oosterputbrug over het Leopoldkanaal in Boekhoute gaat op woensdagavond 21 november open voor het verkeer.

De Vlaamse Waterweg heeft de oude brug vervangen door een nieuwe baileybrug. De brug gaat open voor het verkeer, maar niet iedereen kan nog over de nieuwe brug. Op de brug werd een breedte- en hoogteportiek geïnstalleerd, om zo zwaar vracht- en landbouwverkeer van de brug te weren. Dat zwaar verkeer moet verderop de Notelaarsbrug vernieuwen.

“Vlaanderen heeft 450.000 euro geïnvesteerd in twee gloednieuwe bruggen over het Leopoldkanaal, waarvan 200.000 euro voor deze Oosterputbrug”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “De nieuwe Oosterputbrug biedt een vlotte en veilige verbinding voor auto’s, fietsers en wandelaars, terwijl we het zwaardere verkeer weghouden en richting Notelaarsbrug sturen.”

De vorige Oosterputbrug werd na de Tweede Wereldoorlog geïnstalleerd als tijdelijke brug. De stalen vakwerkbrug werd in tussentijd echter nooit vervangen en was bijgevolg niet aangepast aan steeds meer en zwaarder verkeer.