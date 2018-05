Oosteeklo schenkt Ivan Heylen eigen bier FEESTWEEKEND HALVE EEUW NA EERSTE PLAAT BEKENDE DORPSGENOOT JOERI SEYMORTIER

15 mei 2018

02u55 0 Assenede Precies 45 jaar nadat Ivan Heylen bekend werd met zijn hit 'De Werkmens', wil zijn geboortedorp Oosteeklo hem eren. Begin september wordt een feestweekend rond de zanger georganiseerd en huisbrouwerij Den Tseut gaat het bier 'De Werkmens' brouwen. Zondag is er een voorverkoopdag.

Filip Zegers en Martine De Vleeschauwer willen samen met 'De Vrienden van Den Tseut' een feestweekend op poten zetten voor Ivan Heylen. Het tweedaags event 'Het dorp van Ivan' wordt gehouden op 1 en 2 september, op het hof in Oosteeklo waar zijn moeder ooit woonde en waar hij zelf nog enkele jaren in een woonwagen woonde. Intussen woont Heylen op de Canarische Eilanden, maar begin september komt hij ook zelf nog eens terug naar zijn geboortedorp.





"In de oude woonwagen op het erf in de Bosstraat hebben we heel wat oude spullen van Ivan Heylen teruggevonden", vertelt Filip Zegers. "Moeder Lea heeft daar een lange tijd gewoond en ook Ivan heeft daar mooie jaren gesleten in de woonwagen die nog altijd op het erf staat. Gek wat we er allemaal vonden: plaatjes, affiches, tijdschriften met Ivan op de cover, foto's en fanmail uit de jaren zeventig. We willen dat allemaal laten zien tijdens het feestweekend van 1 en 2 september. Op 1 september vliegt Ivan Heylen over van de Canarische Eilanden, en zal hij hier optreden. Het is tientallen jaren geleden dat hij hier op de planken stond."





'De Werkmens'

Dat de tentoonstelling en het event 'Het Dorp van Ivan' er nu komt, is niet toevallig. "Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Ivan deelnam aan Humo's Zangfestival, en zijn eerste single opnam", zegt Filip. "Het is ook net 45 jaar geleden dat hij helemaal doorbrak met zijn 'wereldhit' De Werkmens. Hoe perfecter kan het zijn om Ivan nu nog eens in de kijker te zetten?"





Huisbrouwerij Den Tseut van Oosteeklo is begonnen met het brouwen van het nieuwe bier De Werkmens.





Lancering in september

"We kiezen die naam omdat 'De Wilde Boerendochter' blijkbaar al bestaat als biernaam", zegt Ria Danneels van den Tseut. "De Werkmens wordt een sterk blond bier, met onder andere pilsmout, munich, karamelmout, Poperingse hop en kandijsuiker. Het wordt een biertje van acht graden, dat we op 1 en 2 september voor het eerst zullen laten proeven."





Voor het concert van Ivan Heylen op zaterdag 1 september moeten de kaarten op voorhand gekocht worden. Nu zondag, 20 mei, wordt een voorverkoopdag gehouden. Van 14 tot 17 uur kan je je kaartjes ophalen op de feestsite, in de Bosstraat 50b in Oosteeklo. Kaarten voor de zaterdag kosten 7 euro. Wie de tentoonstelling en het event op zondag wil bezoeken, zonder optreden van Heylen, betaalt 3 euro. Meer info op de Facebookpagina 'Het dorp van Ivan'.