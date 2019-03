Oosteeklo maakt zich op voor carnavalsweekend met Halfvastenstoet Joeri Seymortier

28 maart 2019

10u12 2 Assenede Oosteeklo bij Assenede viert van vrijdag 29 tot en met zondag 31 maart carnaval, met op zondag de Halfvastenstoet.

Vrijdag kiezen ‘de vîrkens’ traditioneel hun Prins en Prinses Carnaval, tijdens een verkiezingsavond. Vanaf 19 uur is iedereen welkom in de parochiezaal van Oosteeklo. “Zaterdag is diezelfde parochiezaal vanaf 14 uur het decor voor een kindercarnavalsbal met kindertheater Jeuk”, zegt Stijn Van De Veire. “Zaterdagavond is er in het centrum van Oosteeklo een kroegentocht. Zondag is Oosteeklo dan vanaf 14 uur het decor voor de jaarlijkse Halfvastenstoet. Aansluitend is er een varkentjesworp op het dorpsplein. Tijdens de varkentjesworp kan het publiek mooie prijzen winnen, zoals een ballonvaart voor twee personen.”