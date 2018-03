Onverwachts werken in Kloosterstraat 22 maart 2018

Door een opportuniteit in de planning van de aannemer wordt vandaag (22 maart) begonnen met de aanleg van doorgroeitegels in de Kloosterstraat in Assenede. Doorgroeitegels zijn tegels waar groen kan doorgroeien. Er wordt gewerkt in het stuk tussen de spoorwegbedding en de Kloosteraprilstraat. "De werken zullen maximum een week duren", zegt schepen Hilde Baetslé (SamenPlus). "Er is hinder, maar het verkeer kan door. We hadden deze werken liever vroeger gecommuniceerd, maar de planning van de bevoegde aannemer zorgt ervoor dat de werken vooruit worden geschoven", zegt Hilde Baetslé.





(JSA)